Німеччина запланувала щорічну військову підтримку Україні у €5 млрд до 2027-го — міністр фінансів Лінднер

Уряд Німеччини заклав €5 млрд щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, передає Forbes.

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Що відомо

Це рішення ще має затвердити парламент Німеччини, уточнив Лінднер. За його словами, окрім військового напрямку підтримка України Німеччиною полягає також у гуманітарній сфері, підтримці українських переселенців, які живуть у країні, та внесках Німеччини до МВФ.

Лінднер зазначив, що з початку повномасштабної війни допомога Німеччини Україні становить €22 млрд.

«Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер», — сказав міністр.