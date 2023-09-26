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26 вересня 2023, 12:23 Читать на русском

Apple додала українську мову в свій застосунок «Переклад»

У компанії Apple є свій застосунок для перекладу на iPhone та iPad. Він запущений у 2020 році і досить повільно додавав нові мови. У 2023 році там зʼявилась і українська. Про це AIN.UA повідомив розробник Braveproject Роман Лічковський, який першим і звернув увагу на оновлення.

У компанії Apple є свій застосунок для перекладу на iPhone та iPad.

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Про необхідність внести українську мову почали говорити ще минулого року, після початку повномасштабної війни. Зокрема, почалось обговорення на популярному у Штатах форумі MacRumors. Також запустили і петицію.

Фактично, до моменту додавання української пройшло трохи більше року. Тепер українська одна серед 20 мов у списку, переклад з яких та на які може робити нативний застосунок Apple.

Читайте: Apple презентувала нову лінійку iPhone 15, Apple Watch 9 та Ultra 2. Що отримали новинки (фото)

Оновлення вийшло разом з iOS 17, яку Apple зробило доступною до завантаження 18 вересня.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
neverice
neverice
26 вересня 2023, 13:06
#
Ооо, нарешті. Круто.
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