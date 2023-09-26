Apple додала українську мову в свій застосунок «Переклад»

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Про необхідність внести українську мову почали говорити ще минулого року, після початку повномасштабної війни. Зокрема, почалось обговорення на популярному у Штатах форумі MacRumors. Також запустили і петицію.

Фактично, до моменту додавання української пройшло трохи більше року. Тепер українська одна серед 20 мов у списку, переклад з яких та на які може робити нативний застосунок Apple.

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Оновлення вийшло разом з iOS 17, яку Apple зробило доступною до завантаження 18 вересня.