У компанії Apple є свій застосунок для перекладу на iPhone та iPad. Він запущений у 2020 році і досить повільно додавав нові мови. У 2023 році там зʼявилась і українська. Про це AIN.UA повідомив розробник Braveproject Роман Лічковський, який першим і звернув увагу на оновлення.
Apple додала українську мову в свій застосунок «Переклад»
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Про необхідність внести українську мову почали говорити ще минулого року, після початку повномасштабної війни. Зокрема, почалось обговорення на популярному у Штатах форумі MacRumors. Також запустили і петицію.
Фактично, до моменту додавання української пройшло трохи більше року. Тепер українська одна серед 20 мов у списку, переклад з яких та на які може робити нативний застосунок Apple.
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Оновлення вийшло разом з iOS 17, яку Apple зробило доступною до завантаження 18 вересня.
Джерело: Мінфін
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