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25 вересня 2023, 8:37 Читать на русском

Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна

Польща підготувала транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може експортуватися в ті країни, які його потребують. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, йдеться в повідомленні Канцелярії президента.

Польща підготувала транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може експортуватися в ті країни, які його потребують.
Фото:depositphotos

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Що відомо

«Завдяки праці наших аграріїв ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні і тим країнам, які потребують цієї допомоги», — сказав Дуда.

За словами Дуди, це правильне рішення, що польський уряд залишив заборону на продаж українського зерна на польському ринку.

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«Але ми повинні зробити все, щоб транзит був якомога більшим», — резюмував польський президент.

Передісторія

18 вересня Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).

15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
25 вересня 2023, 11:08
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Не стоит забывать подножки таких друзей. Надеюсь, поляки сделают свой выбор другим.
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