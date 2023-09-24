Декларації відкрили, але не всі: у Раді пояснили, чиї дані залишаться закритими

В Україні деякі декларації вже з'явилися у відкритому доступі, але частина е-декларацій все одно залишиться закритою для суспільства. Причина, як заявив під час брифінгу 21 вересня представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський — війна, пише Фокус.

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Доступ до декларацій

За його словами, парламент підтримав пропозицію глави держави, щоб усі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центрального органу виконавчої влади, були у відкритому доступі. Але, погоджуючись з ініціативою Володимира Зеленського, парламент врахував воєнний час.

Тому декларації військовослужбовців, діяльність яких пов'язана з безпосередньою небезпекою їхнього життя і здоров'я, у відкритому доступі не з'являться. Але в усіх чиновників цілодобово буде відкритий доступ до їхніх декларацій.

Крім цього, буде запроваджено певні обмеження щодо громадян, які залишилися на територіях, окупованих ворогом.

«Представники органів державної влади, місцевого самоврядування — на них також не поширюватимуться вимоги відкриття цілодобового доступу до цих декларацій. Оскільки це також пов'язано з їхньою безпекою», — розповів Веніславський.

Нагадаємо

20 вересня Верховна Рада проголосувала за поправки президента Володимира Зеленського до законопроєкту про відновлення електронного декларування.

5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі збереглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше президент Володимир Зеленський ветував зазначений законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).