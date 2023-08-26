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26 серпня 2023, 11:01 Читать на русском

Українські банки отримали рекордний прибуток за 7 місяців року

Прибуток діючих українських банків у січні-липні 2023 року становив 83,2 млрд грн, що у 24,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,4 млрд грн). Про це повідомив член Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook.

Прибуток діючих українських банків у січні-липні 2023 року становив 83,2 млрд грн, що у 24,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,4 млрд грн).
Фото: freepik.com

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Досягнутий показник є рекордно високим за всю історію: до цього найвищим за 7 місяців був чистий прибуток банків у довоєнному 2021 році — 39,8 млрд грн порівняно з 28,4 млрд грн у 2020 році та 36,7 млрд грн — у 2019 році.

Крім того, рекордним став і прибуток банків за липень — 15,5 млрд грн порівняно з попередніми найкращими показниками цього року: 14,1 млрд у червні та 14,7 млрд грн у січні.

«Чисті процентні доходи банків за сім місяців 2023 року становили 111,3 млрд грн (+40,7% рік проти року), чисті комісійні доходи — 29,4 млрд грн (+16,3%) та поряд із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків», — зазначив Данилишин.

Він додав, що обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який 2022 року був головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним — 4,9 млрд грн.

З урахуванням оприлюднених членом ради даних у липні чистий процентний дохід банків зріс до 17,7 млрд грн, чистий комісійний дохід знизився до 3,8 млрд грн, а відрахування в резерви збільшилися лише на 0,3 млрд грн.

«Рентабельність активів банків за січень-червень 2023 року становила 6,8%, капіталу — 67,5%. Позитивні фінансові результати діяльності дозволяють банківській системі України демонструвати високі показники адекватності капіталу, які за результатами липня становили 24,3% для регулятивного та 14,8% — для основного капіталу банків», — підсумував Данилишин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
TAN72
TAN72
26 серпня 2023, 11:27
#
Дутая прибыль за ОВГЗ.
+
+15
zevs1
zevs1
26 серпня 2023, 13:19
#
Банкиры как оказалось Жирные гуси, судя по финансовым результам.
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