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21 вересня 2023, 16:21 Читать на русском

JPMorgan попередив про можливість здорожчання нафти до $120 за барель

Аналітики JPMorgan попередили, що ціна на нафту марки Brent може найближчим часом сягнути $120 за барель, повідомив Business Insider.

Аналітики JPMorgan попередили, що ціна на нафту марки Brent може найближчим часом сягнути $120 за барель, повідомив Business Insider.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк зміняться ціниНа думку експертів, ціни на нафту можуть знову злетіти до трицифрових цифр, якщо найбільші постачальники продовжать скорочувати постачання нафти на ринок.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зміняться ціни

На думку експертів, ціни на нафту можуть знову злетіти до трицифрових цифр, якщо найбільші постачальники продовжать скорочувати постачання нафти на ринок. Такі високі ціни можуть практично зупинити глобальне економічне зростання наступного кварталу, вважають у банку.

Ціни на нафту Brent підскочили на 27% за останній місяць і досягли максимуму за 10 місяців. На думку аналітиків, близько 25% цього зростання було пов'язано з вищим, ніж очікувалося, попитом на нафту у світі, а 75% — з великими скороченнями постачання насамперед з боку країн ОПЕК+, які неодноразово зменшували видобуток нафти за останній. рік.

Читайте: Brent подешевшала до $92,86 за барель

Нагадаємо

На торгах у вівторок, 19 вересня, ціна нафти Brent на біржі ICE перевищила 95 доларів за барель. Це сталося вперше із 15 листопада 2022 року. Котирування зросли на тлі побоювань дефіциту нафти на ринку через скорочення експорту з росії та Саудівської Аравії.

Існує ймовірність, що недавні скорочення поставок виробниками не є останніми, а тому ціна на нафту може підскочити набагато вище, досягнувши $120 за барель, заявили в JPMorgan.

Читайте: Goldman Sachs передбачив зростання цін на нафту Brent до $100 за барель

Таким чином, у другій половині 2023 року зростання нафтових котирувань може становити 60%. За підрахунками експертів, якщо таке зростання відбудеться найближчими тижнями, у наступному кварталі зростання світової економіки може сповільнитися майже до нуля. Стрибок цін на нафту на 60% означатиме шок, який зазвичай спостерігається лише напередодні рецесій, додали в банку.

Джерело: Мінфін
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