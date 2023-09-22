За тиждень пальне в Україні подорожчало ще на гривню за літр

Упродовж тижня, з 15 по 22 вересня, середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 85 копійок — до 54,72 грн/л. Бензин А-95+ подорожчав також на 1,04 грн — до 57,53 грн/л, а дизельне пальне — на 95 копійок, до 54,62 грн/л. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема на ОККО й WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л: А-95 і ДП — до 56,99 грн/л, «п'ятірка» з покращеними показниками якості — до 58,99 грн/л.

На 2 грн/л підвищила ціни «Укрнафта», в мережі UPG пальне додало 0,5−1,5 грн/л.

На станціях решти мереж звичайна «п'ятірка» й А-95+ додали в ціні 0,5−2 грн/л, дизпальне — 0,3−2,5 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 15 на 22 вересня 2023 р., грн/л: