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22 вересня 2023, 9:31 Читать на русском

Єврокомісія не визнаватиме односторонні заборони країн ЄС на експорт українського зерна

У сфері спільної торговельної політики у держав-членів ЄС немає повноважень, і ухвалювані ними односторонні рішення стосовно України загрожують юридичною процедурою з боку Єврокомісії (ЄК). Про це заявила офіційна представниця ЄК Міріам Гарсія Феррер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У сфері спільної торговельної політики у держав-членів ЄС немає повноважень, і ухвалювані ними односторонні рішення стосовно України загрожують юридичною процедурою з боку Єврокомісії (ЄК).
Фото: freepik.com

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«Торговельна політика належить до компетенції союзного рівня, і держави-члени не можуть вживати односторонніх заходів. Ми працюємо зі сторонами (спору про український агроекспорт, ред.), щоб знайти рішення», — сказала Феррер у четвер на брифінгу в Брюсселі.

Вона нагадала, що в результаті такої роботи Україна презентувала на координаційній платформі свій проєкт плану врегулювання спірних питань експорту сільгосппродукції, який передбачає систему контролю та перевірок, що має бути швидко введена в дію.

«Комісія залишає за собою право запустити процедури про порушення законодавства ЄС проти країн, які вводять односторонні заборони. Але наш сценарій на цей момент — працювати в конструктивній манері, шукати рішення, що виключають потребу вжиття заходів на національних рівнях», — продовжила представниця ЄК.

Відповідаючи на запитання, чи братиме Єврокомісія участь у захисті країн ЄС, проти яких Україна висуває скарги до Світової організації торгівлі, Феррер підтвердила, що це обов'язок ЄК.

«Через те, що торговельна політика — це рівень Європейського союзу, Європейська комісія повинна представляти в СОТ три країни (Угорщину, Польщу, Словаччину, — ред.). Відповідні контакти з цими країнами вже встановлені, і цей процес має тривати на рівні ЄС», — повідомила прессекретарка.

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Її попросили пояснити, як може перспектива юридичних процедур ЄК проти цих країн за односторонні дії поєднуватися із захистом їх у СОТ.

Вона відповіла, що, по-перше, ці процедури ще не розпочинаються, вони потенційно можливі, але ЄК шукає мирову угоду. По-друге, у СОТ поки що починається найпервинніша стадія — етап консультацій між Україною та Єврокомісією, у процесі яких кризу можна розв'язати, не доводячи справу до розгляду.

На її думку, розрахунок на можливість конструктивного позитивного рішення підтверджується повідомленнями про те, що стосовно Словаччини Україна відкликає свою скаргу. І, хоча ця ситуація ще потребує вивчення, вона свідчить про потенціал переговорних інструментів, вважає представниця ЄК.

Нагадаємо

Угорщина, Польща і Словаччина запровадили односторонні заборони після зняття 15 вересня обмежень на український сільгоспекспорт для п'яти сусідніх країн. Україна подала скарги до СОТ, в яких звинуватила три країни в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

«Мінфін» писав, що міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дасть змогу скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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matroskin
matroskin
22 вересня 2023, 10:50
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У випадку віни, аналогічна ситуація буде з НАТО.
Хтось скаже: «ми тільки за мирне врегулювання», хтось: «яке ще рішення НАТО, війна десь не має позначитися на добробуті наших солдат» і т.п. :)
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BobKickass
BobKickass
22 вересня 2023, 11:18
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Гарний блеф Нато це теж варіант, адже не повірити й спробувати перевірити карти альянсу з ядерними учасниками буде тільки… Ніхто? :) ввх он зробив ставку на те що нато зовсім буде нейтральним, не пройшло. Гітлер свого часу теж розраховував, що Британія та Франція оголосять війну не одразу, а лише років через 5 після Польщі. Але інколи на передній план вилазить якийсь Черчіль або Джонсон, який плутає всі карти.
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matroskin
matroskin
22 вересня 2023, 11:40
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Черчіль або Джонсон це персони, я ж говорив про НАТО.
ЕС «посипався» на елементарних суто економічних розбіжностях.
Наївно думати, що Турція розгромить флот рф якщо остання нападе на Литву.
Аналогічно що Польша відправить своїх солдат у разі війни між Сирією та Турцією.
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