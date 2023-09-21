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21 вересня 2023, 15:39 Читать на русском

Словаччина та Україна погодили систему торгівлі зерном

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дасть змогу скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини. Про це йдеться у заяві міністерства сільського господарства Словаччини, пише Reuters.

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дасть змогу скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Також зазначається, що Україна погодилася зупинити скаргу, яку вона подала проти Словаччини до Світової організації торгівлі (СОТ).

«Міністри — домовилися про створення системи торгівлі зерном на основі видачі та контролю ліцензій. Поки ця система не запрацює і не буде повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі», — йдеться в електронному листі словацького міністерства.

Водночас у відомстві не повідомили подробиць того, як працюватиме система ліцензування.

Напередодні міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський обговорив з міністром сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки Йозефом Бірешем питання експорту української агропродукції.

Читайте: Україна до кінця року може втратити 600 мільйонів євро через заборону експорту агропродукції — експерт

Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня. Виконавчий орган ЄС проаналізував вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільгосппродукції на ринок ЄС і дійшов висновку, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках пʼяти держав-членів, які вимагали заборони.

В Єврокомісії зазначили, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи — наприклад систему ліцензування експорту — протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

Водночас Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

18 вересня польське агентство PAP повідомило, що Україна представила Єврокомісії план з обмеження експорту сільгосппродукції, який мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту, проте держави-члени ЄС, що межують з Україною, відкинули пропозиції Києва.

Крім того, після заяв про те, що Україна позиватиметься до СОТ про порушення її прав, Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися від участі у платформі щодо експорту української аграрної продукції, зазначає видання.

Мінекономіки повідомило, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону ввезення агропродукції.

19 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд запропонував ЄС та країнам-сусідам — Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині — компроміс щодо експорту агропродукції. За його словами, у разі відмови уряд ухвалить рішення про заборону імпорту низки товарів з цих країн.

Найближчими днями Україна запровадить ембарго на товари з Польщі, — заявив у вівторок, 19 вересня, торговельний представник України Тарас Качка в інтервʼю виданню Rzeczpospolita. За його словами, йдеться про ембарго на помідори, цибулю, капусту та яблука.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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AleksandrBank
AleksandrBank
21 вересня 2023, 15:44
#
То є добре…
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Ranet
Ranet
21 вересня 2023, 16:52
#
А вот и лицензии на продажу!
А Скрудж не верит, что коррупция и дерибан движущая сила нашей экономики. 😂
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