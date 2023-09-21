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21 вересня 2023, 13:47 Читать на русском

Фінські оператори призупиняють продажі смартфонів Xiaomi через роботу компанії у росії

Три великі фінські мобільні оператори Telia, DNA та Elisa призупиняють продажі смартфонів китайської компанії Xiaomi у відповідь на присутність бренду в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє GSMArena.

Три великі фінські мобільні оператори Telia, DNA та Elisa призупиняють продажі смартфонів китайської компанії Xiaomi у відповідь на присутність бренду в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Фото: itech.co.ua

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Однак великі роздрібні мережі, Gigantti та Verkkokauppa заявили, що оскільки ЄС не забороняє Xiaomi, вони продовжуватимуть продавати її смартфони.

Невдоволення діяльністю Xiaomi змусило Telia відмовитися від співпраці з виробником телефонів та не продавати нові пристрої — реалізуватимуться лише ті смартфони, що залишилися у наявності.

Генеральний директор DNA Самі Аавікко каже, що компанія не задоволена тим, як Xiaomi поводиться щодо росії, і не планує поповнювати запаси, коли поточні пристрої будуть розпродані.

Мобільний оператор Elisa застосував більш м’який підхід та звузить асортимент смартфонів Xiaomi. Про це заявив директор відділу споживчих пристроїв оператора Оллі-Пекка Нокконен.

Роздрібна мережа Veikon Kone була першою, хто припинив продажі телефонів Xiaomi, але пізніше скасувала своє рішення після того, як конкуренти відмовилися наслідувати цей приклад. Однак компанія теж не планує додавати нові моделі у свій каталог.

Фінляндія зазнала подібного ж вторгнення росії у 1939 році. Згідно з торішнім опитуванням, 76% населення Фінляндії негативно ставиться до росії, а понад 90% вважає, що росія є загрозою миру у всьому світі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни.

В НАЗК зазначили, що компанія не просто продовжила свою роботу в росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів у рф.

Пізніше китайський техногігант Xiaomi прокоментував рішення НАЗК. У Xiaomi заявили, що вони за «мир у всьому світі» і категорично проти подібних звинувачень.

Джерело: Мінфін
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