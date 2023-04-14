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14 квітня 2023, 15:36 Читать на русском

За мир у всьому світі: Xiaomi відреагувала на включення компанії до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК

Китайський техногігант Xiaomi прокоментував рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) віднести компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. У Xiaomi заявили, що вони за «мир у всьому світі» і категорично проти подібних звинувачень.

Китайський техногігант Xiaomi прокоментував рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) віднести компанію до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: itech.co.ua

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«Ми категорично проти звинувачень НАЗК у тому, що ми є „міжнародним спонсором війни“. Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія — дозволити кожному у світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій», — йдеться в заяві Xiaomi.

В компанії також зазначили, що вони пропонують продукти виключно для цивільного та комерційного використання.

«Ми віримо, що кожен споживач у світі має право на доступ до засобів зв’язку та інформації в Інтернеті. Ми маємо споживчий бізнес у більш ніж 100 країнах і регіонах і дотримуємося всіх законів і правил у кожній юрисдикції, де ми працюємо», — зазначив китайський техногігант.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що причиною внесення Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК стало те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів у РФ.

Протягом 2022 року Xiaomi подвоїла свою частку російському ринку та зараз є лідером продажів смартфонів у РФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
JWT
JWT
14 квітня 2023, 16:00
#
«насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій» … за кораблем хай йдуть.
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0
wijamit390
wijamit390
14 квітня 2023, 16:55
#
За все хорошее против всего плохого ©
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