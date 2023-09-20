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20 вересня 2023, 20:02 Читать на русском

Головне за середу: Скільки можна заробити на «квадратах» Італії та відновлення е-декларування

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В Україні вдвічі побільшало власників дорогих автівок

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Джерело: Мінфін
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