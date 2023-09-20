Головне за середу: Скільки можна заробити на «квадратах» Італії та відновлення е-декларування

Італія поки що залишається одним із небагатьох куточків у Європі, де нерухомість все ще є досить доступною. Про ціни на квартири у Римі, Мілані, Турині та інших регіонах країни, чи вигідно купувати будинки за 1 євро, а також про можливості заробітку — дізнавався «Мінфін».

Рада ухвалила закон про відновлення е-декларування

Верховна Рада проголосувала за поправки президента Володимира Зеленського до законопроєкту про відновлення електронного декларування.

Рішення ФРС США щодо процентної ставки: чому ризики зберігаються і як це впливає на Україну

20 вересня валютні ринки світу знову серйозно лихоманитиме. Після ЄЦБ ключову ставку переглядає і Федрезерв. Що це означає для інвесторів, і як рівень ставки ФРС позначається на Україні та українцях — розбирався «Мінфін».

Додатково 300 мільярдів на оборону. Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових 328,5 млрд грн видатків.

В Україні вдвічі побільшало власників дорогих автівок

Кількість власників дорогих автомобілів, які оподатковуються транспортним податком, за останній рік зросла майже вдвічі, а кількість самих таких дорогих авто збільшилася у більш ніж 2 рази.