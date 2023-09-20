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20 вересня 2023, 19:10 Читать на русском

Україна до кінця року може втратити 600 мільйонів євро через заборону експорту агропродукції — експерт

Україна до кінця року може втратити до 600 млн євро, якщо деякі країни Європейського Союзу продовжать обмеження на імпорт української агропродукції. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Україна до кінця року може втратити до 600 млн євро, якщо деякі країни Європейського Союзу продовжать обмеження на імпорт української агропродукції.
Фото: pixabay.com

«Кожного місяця, не маючи можливості імпортувати у ці п'ять країн (членів ЄС, які ввели ембарго на імпорт, — ред.), ми втрачали порядку 170 млн євро. Зараз, якщо ми будемо продовжувати втрачати, то до кінця року ми ще втратимо порядку 600 млн євро», — сказав Марчук.

Він зазначив, що, попри таку велику суму втрат, ключовим для України залишається збереження транзиту через території країн-сусідів. За його словами, після введення заборони на експорт у травні 2023 року, почали виникати проблеми із транзитними перевезеннями української агропродукції.

Експерт підкреслив, що саме забезпечення транзиту є дуже важливим для українського агроекспорту, адже переважно Україна постачає продовольство у треті країни, перевозячи його територією країн-сусідів.

Читайте також: В Польщі заговорили про розширення ембарго на імпорт товарів з України

Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня. Виконавчий орган ЄС проаналізував вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільгосппродукції на ринок ЄС і дійшов висновку, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках пʼяти держав-членів, які вимагали заборони.

В Єврокомісії зазначили, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи — наприклад систему ліцензування експорту — протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

Водночас Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

18 вересня польське агентство PAP повідомило, що Україна представила Єврокомісії план з обмеження експорту сільгосппродукції, який мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту, проте держави-члени ЄС, що межують з Україною, відкинули пропозиції Києва.

Крім того, після заяв про те, що Україна позиватиметься до СОТ про порушення її прав, Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися від участі у платформі щодо експорту української аграрної продукції, зазначає видання.

Мінекономіки повідомило, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону ввезення агропродукції.

19 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд запропонував ЄС та країнам-сусідам — Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині — компроміс щодо експорту агропродукції. За його словами, у разі відмови уряд ухвалить рішення про заборону імпорту низки товарів з цих країн.

Найближчими днями Україна запровадить ембарго на товари з Польщі, — заявив у вівторок, 19 вересня, торговельний представник України Тарас Качка в інтервʼю виданню Rzeczpospolita. За його словами, йдеться про ембарго на помідори, цибулю, капусту та яблука.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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eurousa
eurousa
20 вересня 2023, 19:15
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Дурнів треба бити по гаманцю.
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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
20 вересня 2023, 19:26
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Мы в неделю тратим на поддержание курса по 600−800 лямов . Смысл ссориться изза этого с польшей например ? На долю польши прийдется ну 100 лямов . сосед дороже .
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matroskin
matroskin
20 вересня 2023, 19:39
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Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет…ибо мы аграрная страна, и львиная доля валютных поступлений в страну, была как раз от экспорта сельхозпродукции.
Сосед же Вам прямо сказал, что его интересы превыше всего, из неозвученного смею предположить: чем больше украинцев и русских погибнет в этой войне, тем Польше лучше.
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