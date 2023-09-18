Польща блокуватиме вступ України до ЄС, якщо не вирішиться питання з експортом зерна

Польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна. Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус, пише Дело із посиланням на TVN24.

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Що відбувається

«Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, бо з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми маємо поставити умови для України», — заявив Телус.

Він вважає, що польське ембарго на українську агропродукцію «будує можливість вступу України до Європейського Союзу».

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«На тій базі, яка існує зараз, польське сільське господарство ніколи не переможе українське сільське господарство. Там кілька сотень тисяч ферм. Це зовсім інше сільське господарство, тому наша позиція настільки сильна», — зазначив міністр.

Як заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, дії Польщі щодо українського зерна є помилковими, неправомірними і шкідливими для польських, українських і всіх фермерів Європейського Союзу.

«Нарешті Польща сказала правду з приводу українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України до ЄС. Про це дуже чітко заявив міністр аграрної політики Телюс», — зазначив він у Facebook.

Качка наголосив, що таким чином «фактично почалися вступні переговори щодо сільського господарства» з «настільки агресивної бойової розвідки і з повного антагонізму з боку Польщі».

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«Фактично Польща бореться за liberum veto в Україні без будь-яких пояснень», — написав він.

Передісторія

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження з 15 вересня. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.