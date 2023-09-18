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18 вересня 2023, 15:10 Читать на русском

Польща блокуватиме вступ України до ЄС, якщо не вирішиться питання з експортом зерна

Польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна. Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус, пише Дело із посиланням на TVN24.

Польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна.

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Що відбувається

«Якщо ми сьогодні не створимо ці інструменти, Польща точно не погодиться на вступ України до Євросоюзу. Сьогодні нам необхідно створювати інструменти, бо з українською продукцією ми проживемо довше. Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. І ми маємо поставити умови для України», — заявив Телус.

Він вважає, що польське ембарго на українську агропродукцію «будує можливість вступу України до Європейського Союзу».

Читайте: Україна подасть позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини через зернове ембарго

«На тій базі, яка існує зараз, польське сільське господарство ніколи не переможе українське сільське господарство. Там кілька сотень тисяч ферм. Це зовсім інше сільське господарство, тому наша позиція настільки сильна», — зазначив міністр.

Як заявив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка, дії Польщі щодо українського зерна є помилковими, неправомірними і шкідливими для польських, українських і всіх фермерів Європейського Союзу.

«Нарешті Польща сказала правду з приводу українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України до ЄС. Про це дуже чітко заявив міністр аграрної політики Телюс», — зазначив він у Facebook.

Качка наголосив, що таким чином «фактично почалися вступні переговори щодо сільського господарства» з «настільки агресивної бойової розвідки і з повного антагонізму з боку Польщі».

Читайте: Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського зерна. Польща, Угорщина та Словаччина з цим незгодні

«Фактично Польща бореться за liberum veto в Україні без будь-яких пояснень», — написав він.

Передісторія

Європейська комісія 15 вересня скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.

Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на ввезення українського зерна, попри рішення Європейської комісії скасувати обмеження з 15 вересня. До них приєдналася і Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгосппродукції з України до кінця року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
preyvanamor
preyvanamor
18 вересня 2023, 16:17
#
А поляки не хочуть заблокувати купівлю зерна своїми переробниками по СУПЕР НИЗЬКИХ цінах в України?
бо коли Україна згодна продавати своє зерно по СУПЕР НИЗЬКИХ цінах, то чомусь в цьому винна тільки і виключно Україна, а польські покупці, які хочуть то зерно купити по СУПЕР НИЗЬКИХ цінах, в цьому випадку зовсім невинні.
поляки забули РАПТОВО як працює і що таке ринкова економіка???
а чому поляки не кидають пред’яви польським покупцям українського зерна?
+
+15
JWT
JWT
18 вересня 2023, 16:23
#
> Польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна.

Ще скажіть, що виженете біженців та заблокуєте поставки озброєння.
+
+15
zzzachary
zzzachary
18 вересня 2023, 16:30
#
Не довго музика грала, як Українці почали їхати з Польщі в Німеччину та інщі крани або назад додому і як Польща почуяла що Україна в змозі повернути свої території одразу почались ультиматуми. От так в політиці все швидко змінюєтся, друзів непа тількі інтерси!!! Тому як мінімум не купуйте Польське чи Угорське в Україні.
+
0
JWT
JWT
18 вересня 2023, 16:34
#
Я от реально задумався, що ж з угорського потрібно перестати купувати і таки виходить що я давно вже перестав, польські продукти бачив і купував, угорські - ні.
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0
zzzachary
zzzachary
18 вересня 2023, 16:39
#
Багато їжі для котів і собак виготовляють в Угорщині, деякі засоби хімія для дому та інш. Я також думав не багато, а потім зайшов у METRO і там побачив дофіга (((
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