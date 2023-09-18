Повернення е-декларування: Рада голосуватиме вже цього тижня

Верховна Рада цього тижня розгляне пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про поновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Про це написав перший заступник керівника Податкового Комітету В Р Ярослав Железняк.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«На цьому тижні Рада остаточно проголосує питання повернення е-декларування. А ось кадрових питань дуже ймовірно не буде. Ані Мінкульту, ані Фонду держмайна. Усі відповідальні за кадри на виїзді», — зазначив він.

Читайте: Е-декларування: За тиждень прозвітували про доходи майже 4,3 тисячі посадовців

Передісторія

5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі збереглася норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.

Пізніше президент Володимир Зеленський ветував зазначений законопроєкт. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).