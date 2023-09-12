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12 вересня 2023, 13:15 Читать на русском

Е-декларування: За тиждень прозвітували про доходи майже 4,3 тисячі посадовців

Станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис. публічних службовців. Про це йдеться в повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

Станом на 11 вересня 2023 року декларації за 2021 рік подали вже 401,8 тис.

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Подали, а не відкрили

  • 51 народний депутат (+1 за тиждень);
  • 5 міністрів;
  • 3 заступники керівника Офісу президента;
  • 35 740 посадовців категорій «А» та «Б» (держслужбовці на керівних посадах, +207 за тиждень);
  • 2 636 суддів (+36 за тиждень, зокрема один суддя Конституційного суду України);
  • 10 073 прокурорів, слідчих, дізнавачів (+56 за тиждень);
  • 7 голів ОДА та ОВА.

Читайте: «Декларації повинні бути відкритими»: Зеленський ветував закон про е-декларування

За 2022 рік подали декларації понад 281,8 тис. осіб. Зокрема, 35 народних депутатів (+2 за тиждень), 2 заступники керівника Офісу президента, 4 члени уряду, 3 голови ОДА/ОВА.

Нагадаємо

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Законопроєкт № 9534 передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону. Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема, для початку переговорів про вступ до ЄС.

Джерело: Мінфін
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