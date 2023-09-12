Президент Володимир Зеленський ветував закон № 9534 про відновлення декларування. Про це він повідомив у Telegram.
«Декларації повинні бути відкритими»: Зеленський ветував закон про е-декларування
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Вето
«Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», — наголосив він.
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Нагадаємо
5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.
Законопроєкт № 9534 передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону. Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема, для початку переговорів про вступ до ЄС.
Коментарі - 16
населення — «треба арештувати коломойського»… новини — «коломоського арештували», ти ж самі люди — «навіщо цей політичний цирк»
населення — «Зеленський наклади вето на закон»… новини — «Зеленський наклав вето», ти ж самі люди — «Бояре плохие. Царь хороший»… «Для підняття і так низьких рейтингів»
вам хоч якось можна вгодити…
а где коломойского арештовали??? смех та й годи
з точки зору економічної ситуації в якій знаходиться Україна вона логічна, і ви дійсно думаєте, що великий бізнес не повинен платити податки…
коломойському висунули підозру, його активи арештовані…
а ще раз поворюсь, Вам в загалі не як не вгодити, навіть якщо б Зеленський себе клонував, і його клони зайняли всі ланки в системі правосуддя від слідчих НАБУ до суддів, то єдине що б ви сказали — це цирк і погана версій «Війни клонів»…
і навіть в цій ситуації держава продовжує субсидувати всіх споживачів, реальна собівартість електроенергії в Україні, якщо не знаєте, як порахувати подивіться ціну в Польщі і відніміть 25%, тобто зараз ціна в Польщі 8грн за кіловатт-годинна, значить ціна в Україні повинна бути на рівні 6 грн…