«Декларації повинні бути відкритими»: Зеленський ветував закон про е-декларування

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

12 вересня 2023, 11:31 Читать на русском

«Декларації повинні бути відкритими»: Зеленський ветував закон про е-декларування

Президент Володимир Зеленський ветував закон № 9534 про відновлення декларування. Про це він повідомив у Telegram.

Президент Володимир Зеленський ветував закон № 9534 про відновлення декларування.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вето

«Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко», — наголосив він.

Читайте: Рада повернула електронне декларування, але засекретила декларації ще на рік

Нагадаємо

5 вересня Верховна Рада проголосувала за відновлення е-декларування для чиновників та депутатів, проте відмовилася ухвалити основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Законопроєкт № 9534 передбачає, зокрема, подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Подати їх треба не пізніше ніж за 90 днів від набрання чинності закону. Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема, для початку переговорів про вступ до ЄС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 16

+
+61
KValera
KValera
12 вересня 2023, 11:36
#
Бояре плохие. Царь хороший.
+
+30
Илья Лимпа
Илья Лимпа
12 вересня 2023, 11:58
#
Для підняття і так низьких рейтингів
+
+30
SkeptikUA
SkeptikUA
12 вересня 2023, 12:01
#
Не вийшло між крапель проскочити, а так хотілось (((
+
+60
marcher145
marcher145
12 вересня 2023, 12:24
#
Дивуюся з народу, що би не робили робиться погано… по останнім новинам…

населення — «треба арештувати коломойського»… новини — «коломоського арештували», ти ж самі люди — «навіщо цей політичний цирк»

населення — «Зеленський наклади вето на закон»… новини — «Зеленський наклав вето», ти ж самі люди — «Бояре плохие. Царь хороший»… «Для підняття і так низьких рейтингів»

вам хоч якось можна вгодити…
+
+26
Tido oss
Tido oss
12 вересня 2023, 12:38
#
Зеленский налог и возрат пдв небуде до кинця войны и тут бах нарушил свое слово, а потим петиция яка набрала 25 к чтоб он невозвращал пдв он проигнорил

а где коломойского арештовали??? смех та й годи
+
0
marcher145
marcher145
12 вересня 2023, 13:17
#
Перевірив чи була таки петиція, і дійсно вона була, і відповідь на неї була,
з точки зору економічної ситуації в якій знаходиться Україна вона логічна, і ви дійсно думаєте, що великий бізнес не повинен платити податки…

коломойському висунули підозру, його активи арештовані…

а ще раз поворюсь, Вам в загалі не як не вгодити, навіть якщо б Зеленський себе клонував, і його клони зайняли всі ланки в системі правосуддя від слідчих НАБУ до суддів, то єдине що б ви сказали — це цирк і погана версій «Війни клонів»…
+
0
Tido oss
Tido oss
12 вересня 2023, 12:40
#
Електроинергию для насиления почти в два раза во время войни ето сильно топ призидент
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
12 вересня 2023, 13:00
#
Вы хотите сидеть без света, но дешево ?
+
0
JWT
JWT
12 вересня 2023, 13:02
#
Ні, він хоче отримати свої 15 рублів за комент.
+
0
marcher145
marcher145
12 вересня 2023, 13:30
#
Ми здається живемо в різних Українах, ви десь там де не йде війна, де не було нанесено найбільшої шкоди енергосистемі з часів другої світової війни…

і навіть в цій ситуації держава продовжує субсидувати всіх споживачів, реальна собівартість електроенергії в Україні, якщо не знаєте, як порахувати подивіться ціну в Польщі і відніміть 25%, тобто зараз ціна в Польщі 8грн за кіловатт-годинна, значить ціна в Україні повинна бути на рівні 6 грн…
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
12 вересня 2023, 12:59
#
300%
+
0
Riojas
Riojas
12 вересня 2023, 13:52
#
Потому что что-то, что-то — дешевый цирк в стиле лидера государства-агрессора
+
+15
zevs1
zevs1
12 вересня 2023, 12:48
#
Можно было добавить, за не подачу декларации депутатов чиновников уголовная ответственность, внесение в декларации недостоверной информации и сокрытие имущества в том числе денежных средств — лишение права работать на госслужбе и запрет выбираться на все уровни власти пожизненно.
+
0
Ramo
Ramo
12 вересня 2023, 13:10
#
Чарівний пендель від Ентоні Блінкена. Механізм працює)
+
0
jakiro
jakiro
12 вересня 2023, 13:18
#
Де можна ознайомитись з деклараціями?
+
0
Riojas
Riojas
12 вересня 2023, 13:48
#
Создай проблему → реши проблему.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Riojas, timion и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами