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17 вересня 2023, 9:15 Читать на русском

Голова Нацбанку озвучив позицію щодо податку на надприбутки банків

Національний банк пропонує підвищити на 2023−2024 роки ставку податку на прибуток банків з 18% до 38%. Про це написав голова НБУ Андрій Пишний у фейсбуці.

Національний банк пропонує підвищити на 2023−2024 роки ставку податку на прибуток банків з 18% до 38%.

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Поповнення бюджету

«Наш прогноз: додаткові надходження до бюджету в разі підвищення наявної ставки до 38% становитимуть цього і наступного року сумарно понад 20 млрд грн», — написав він.

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За його словами, такий дизайн податку матиме обмежений вплив на макрофінансову стабільність і водночас підтримає обороноздатність України.

Голова НБУ, посилаючись на моніторинг фінансового стану та результати оцінки стійкості банків, вважає, що фінустанови цілком здатні проводити додаткові виплати в поточних умовах. На думку регулятора, підвищення податкової ставки матиме обмежений вплив на кредитні та депозитні ставки, з урахуванням достатньої маржі банків.

Нагадаємо

Наприкінці серпня до ВР внесли законопроєкт про оподаткування у 2024−2026 роках чистого процентного доходу банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств), що могло б принести держбюджету, за їхніми оцінками, близько 10 млрд грн наступного року.

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За першу половину 2023 року відсоткові доходи банків сягнули 141 млрд грн, зокрема завдяки операціям із державними цінними паперами — 73,5 млрд грн, а чисті відсоткові доходи за цей самий період становили 93,6 млрд грн, збільшившись порівняно з довоєнним періодом 2021 року на 75%.

Джерело: Мінфін
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