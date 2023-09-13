Угорщина хоче розширити ембарго на імпорт українського зерна з 15 вересня

Угорщина планує розширити ембарго на імпорт української агропродукції після 15 вересня. Про такі домовленості з Румунією, Словаччиною та Болгарією повідомив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, пише Reuters.

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Нові національні обмеження стосуватимуться ширшого спектра українських продуктів, ніж чинні заходи, заявив Надь.

«Ми домовилися з моїми румунськими, словацькими та болгарськими колегами, що якщо Брюссель не ухвалить рішення про продовження чинного мораторію, то ми будемо вживати національних заходів в індивідуальному порядку», — наголосив міністр.

Нагадаємо

12 вересня польський премʼєр Матеуш Моравецький повідомив, що уряд Польщі продовжив ембарго на імпорт українського зерна до країни.

У відповідь на це премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі через блокування Польщею експорту українського зерна.

13 вересня стало відомо, що парламент Болгарії розгляне рішення про скасування заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня. Проєкт рішення затвердив комітет з питань економічної політики та інновацій.