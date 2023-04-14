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14 квітня 2023, 12:36 Читать на русском

З початку року середня пенсія в Україні зросла на 13,3%

Середній розмір пенсії за перший квартал 2023 року зріс на 615,66 грн або на 13,3% до 5 238,25 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

Середній розмір пенсії за перший квартал 2023 року зріс на 615,66 грн або на 13,3% до 5 238,25 грн.
Фото: dtkt.ua

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За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні три місяці зросла на 9 249 осіб до 10 697 170.

Варто зазначити, що інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що українцям з 1 квітня перерахували пенсії. Однак мова йде не про індексацію, а саме перерахунок. Це стосується, наприклад, тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати. Відповідно за 2 останні роки у них збільшився страховий стаж на 24 місяці.

Також українцям спростили призначення пенсії на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

Ухвалений закон направлений на допомогу людям, які проживають на окупованій території або в зонах ведення бойових дій, і з незалежних від себе причин не можуть звернутись до Пенсійного фонду, оскільки його органи не можуть там працювати. Крім того, в них немає можливості подати заяву через веб-портал електронних послуг Фонду у зв’язку з відсутністю інтернету та українського мобільного зв’язку.

Джерело: Мінфін
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