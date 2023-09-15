Кабмін заклав у проєкті бюджету-2024 зростання економіки та уповільнення інфляції

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5%, а інфляція уповільниться до 10,8%. Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк, який оприлюднив проект бюджету.

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Уряд прогнозує, що у 2024 році номінальний ВВП становитиме 7,825 трлн грн.

Як зазначається в пояснювальній записці, за даними Держстату, скорочення реального ВВП за підсумком 2022 року становило 29,1%, що є найбільшим падінням за роки незалежності України, але кращим, ніж очікувалось на самому початку військового вторгнення.

У цілому за підсумком 2023 року очікується ріст ВВП на рівні 2,8% порівняно із 2022 роком, рівень інфляції — 14,7% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

За підсумком 2024 року очікується, що споживча інфляція продовжить уповільнення до 10,8% у вимірі грудень до грудня попереднього року.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році — з 2,0% до 2,9%. При цьому НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році — на 6,8%.