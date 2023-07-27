НБУ прогнозує зростання ВВП на 2,9%

НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році — з 2,0% до 2,9%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політки.

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Прогноз НБУ на 2024

Надалі економічне зростання прискориться, ураховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року.

Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури.

Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни. Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика — дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення.

З огляду на це НБУ прогнозуєзростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році — на 6,8%.