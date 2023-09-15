Міністерство фінансів США 14 вересня розширило санкційний список щодо російських громадян і компаній, а також наближених до Міноборони рф та Кремля олігархів. Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).
США розширили санкції проти росії. Хто поповнив санкційний список
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Під санкції потрапили «АвтоВАЗ», «Соллерс» та «Москвич», банки «Ак Барс» та «Сінко Банк», а також «Росавтодор», «Російська мідна компанія», Кіровський машинобудівний завод, «Трансмашхолдинг» та інші.
У санкційному списку також низка компаній російського ВПК:
- Гаврилов-Ямський машинобудівний завод «Агат»,
- АТ «Звезда»,
- Науково-дослідний інститут машинобудування,
- Ульяновський патронний завод.
Крім цього, під санкціями тепер знаходяться учасники російського рейтингу Forbes:
- засновник «Російської мідної компанії» Ігор Алтушкін (36-те місце, статки — $3,4 млрд),
- засновник «Уральської гірничо-металургійної компанії» Іскандер Махмудов (21-ше місце, $7,3 млрд),
- президент «Трансмашхолдингу» Андрій Бокарьов (47-ме місце, $2,7 млрд).
Загалом санкційний список доповнили понад 20 осіб і кілька десятків компаній, зокрема компанії зі Словенії, Бельгії, Туреччини, ЦАР і ОАЕ. З російських — НПО «Сатурн» (російська машинобудівна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві газотурбінних двигунів для військової та цивільної авіації й суден військово-морського флоту РФ), видобувна компанія Agd Daymonds та інші.
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OFAC заявило, що США продовжать використовувати санкції, щоб підірвати здатність росії вести війну проти України.
Відомство підкреслило, що до оновленого списку потрапили особи, які отримують вигоду і мають зв'язки з російським оборонним сектором, військово-промисловим комплексом і Кремлем.
OFAC наголошує, що у Бокарєва є зв'язки з міністром оборони Росії Шойгу та іншими високопоставленими російськими чиновниками та їхніми сім'ями. Він також намагається ухилятися від санкцій. А Іскандер Махмудов, за даними OFAC, є діловим партнером і соратником Бокарєва.
Під санкції також потрапили дружина Бокарєва Ольга та син Махмудова Джахангір. Крім цього, у санкційному списку — заступник Шойгу Олексій Криворучко.
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Усі активи у США осіб, які потрапили до оновленого санкційного списку, будуть заморожені.
Також будуть заблоковані всі організації, в яких 50% або більше належить цим особам. Усі операції з учасниками санкційного списку заборонені, крім тих, на які видано загальну або спеціальну ліцензію. Під заборону потрапляють будь-які пожертви, надання коштів, товарів або послуг як цим особам, так і від них.
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