Євросоюз не буде продовжувати накладені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну санкції проти трьох російських бізнесменів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на два європейських дипломатичних джерела.
Євросоюз зніме санкції з трьох російських бізнесменів — Reuters
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Кого виключать зі списку
Йдеться про російського олігарха, власника групи «ЄСН» Григорія Берьозкіна, мільярдера і колишнього власника групи «Нортгаз» Фархада Ахмєдова і ексдиректора найбільшого російського маркетплейсу Ozon Олександра Шульгіна.
ЄС потребує одностайності всіх 27 країн-членів блоку для продовження дії санкцій, яке спливає 15 вересня, на наступні пів року.
Джерело: Мінфін
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