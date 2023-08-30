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30 серпня 2023, 18:58 Читать на русском

США ввели санкції проти понад 120 бізнес-джетів російських компаній

Сполучені Штати ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак. Про це заявило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.

Сполучені Штати ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
Фото: ti-ukraine.org

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Які літаки потрапили під санкції

  • Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;
  • Один Airbus A320 авіакомпанії «Меридіан»;
  • Два Gulfstream — G550 і G650 «Північно-Заходу»;
  • Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;
  • Airbus A319 компанії RusJet.

Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев'яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки «Меридіана» продовжують виконувати рейси росією, а також у Туреччину та Азербайджан.

Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший — із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.

Скільки російських літаків перебуває під санкціями

Міністерство торгівлі США також додало до санкційного списку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:

  • «Аерофлот»;
  • «Победа»;
  • S7 Airlines;
  • Norwind;
  • Nordstar;
  • «Уральські авіалінії»;
  • Utair;
  • «Ямал»;
  • Smartavia.

Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.

Читайте також: США запровадили санкції проти російських мільярдерів Фрідмана та Авена

Підсанкційні літаки можуть конфіскувати

В разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.

Джерело: Мінфін
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