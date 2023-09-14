Парламент Болгарії дозволив імпорт українського зерна з 15 вересня

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Рішення підтримали 124 депутати, проти виступили 69.

На засіданні в четвер виступив міністр сільського господарства Кирил Ватев, який зізнався, що раніше він підтримував ідею продовження заборони. Однак, за його словами його переконали представлені Кабміну макроекономічні показники, які засвідчили, що скасування заборони не викликає занепокоєння.

Він зазначив, що посилено заходи з контролю за всіма українськими товарами, особливо зерновими.

Нагадаємо

12 вересня польський премʼєр Матеуш Моравецький повідомив, що уряд Польщі продовжив ембарго на імпорт українського зерна до країни.

У відповідь на це премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі щодо компенсації збитків за порушення норм Генеральної угоди з тарифів і торгівлі через блокування Польщею експорту українського зерна.

13 вересня стало відомо, що парламент Болгарії розгляне рішення про скасування заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня. Проєкт рішення затвердив комітет з питань економічної політики та інновацій.