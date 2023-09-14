Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що в Україні у 2024 році проведуть індексацію пенсійних виплат.
Зеленський анонсував індексацію пенсій в березні 2024 року
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Індексація пенсій
За його словами, індексація пройде у передбачені законом строки — у березні 2024 року.
«Звичайно, буде суттєва індексація пенсій — плануємо на березень, як це й передбачено законом», — сказав Зеленський.
Він зауважив, що у держбюджеті на наступний рік акцент робиться не тільки на оборонній промисловості, а й на стимулюванні економіки. Зокрема на збільшенні виробництв, робочих місцях та всьому, що пришвидшить відновлення України.
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Нагадаємо
В Україні з 1 березня 2023 року проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.
За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення — 579,10 гривень.
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