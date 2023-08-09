Міністр соцполітики розповіла, чи буде індексація пенсій наступного року

Український уряд має намір провести індексацію пенсій у зв’язку з інфляцією у 2024 році. Однак під час війни плани можуть змінитися. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформ.

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«Це вимога, яка визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити», — зазначила Жолнович.

Вона також нагадала, що у 2023 році індексацію пенсій все ж провели.

«Наступного року намагатимемося також, але складно сказати, що чекатиме нас на початку весни після ще однієї складної зими. Тому поки що плануємо, а життя покаже», — додала міністр.

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Індексація пенсій

З 1 березня 2023 року в Україні проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 грн.

За даними Пенсійного фонду, з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення становив 579,10 грн.

Середній розмір пенсії за шість місяців 2023 року зріс на 688,85 грн або на 14,9% до 5 311,44 грн. При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 4,6%.