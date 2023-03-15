Індексація пенсій 2023 року: Як збільшився середній розмір виплат

В Україні 1 березня 2023 року провели індексацію пенсій, в межах якої підвищили розміри мінімальних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1,5 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного Фонду.

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Скільки перерахували пенсій

За інформацією держструктури, з 1 березня було перераховано 10,5 млн пенсій, а середній розмір пенсійних виплат став більшим на 579 грн. За оперативними даними, середній розмір пенсії на 1 березня становив 5 219,69 грн. Якщо порівнювати із 1 січня, середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597 грн).

Індексація пенсій

Як повідомляють у Пенсійному фонді, на коефіцієнт збільшення зарплати для розрахунку пенсій у розмірі 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:

пенсії із солідарної системи — 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 грн;

пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 998,54 грн;

пенсії військовослужбовців — 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 1073,56 грн.

Для 0,9 млн пенсій, призначених з 01 січня 2020 року по 3 грудня 2022 року і які не були підвищені з 1 березня 2023 року, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.

Підвищення мінімальних розмірів пенсій

Як повідомляють у Пенсійному фонді, з 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсій для:

1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків — до 3120 грн; середній розмір підвищення — 385,48 грн;

0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) — на коефіцієнт збільшення 1,197.

Також було перераховано розміри мінімальних пенсійних виплат для: