В Україні 1 березня 2023 року провели індексацію пенсій, в межах якої підвищили розміри мінімальних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1,5 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного Фонду.
Індексація пенсій 2023 року: Як збільшився середній розмір виплат
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки перерахували пенсій
За інформацією держструктури, з 1 березня було перераховано 10,5 млн пенсій, а середній розмір пенсійних виплат став більшим на 579 грн. За оперативними даними, середній розмір пенсії на 1 березня становив 5 219,69 грн. Якщо порівнювати із 1 січня, середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597 грн).
Індексація пенсій
Як повідомляють у Пенсійному фонді, на коефіцієнт збільшення зарплати для розрахунку пенсій у розмірі 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:
- пенсії із солідарної системи — 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 грн;
- пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 998,54 грн;
- пенсії військовослужбовців — 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 1073,56 грн.
Для 0,9 млн пенсій, призначених з 01 січня 2020 року по 3 грудня 2022 року і які не були підвищені з 1 березня 2023 року, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.
Підвищення мінімальних розмірів пенсій
Як повідомляють у Пенсійному фонді, з 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсій для:
- 1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків — до 3120 грн; середній розмір підвищення — 385,48 грн;
- 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) — на коефіцієнт збільшення 1,197.
Також було перераховано розміри мінімальних пенсійних виплат для:
- 0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3120 грн;
- 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, — до 3000 грн;
- 2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, — до 2760,00 грн;
- 0,3 млн інших категорій пенсіонерів що не працюють — до 2520,00 грн.
Коментарі - 1