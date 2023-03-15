Індексація пенсій 2023 року: Як збільшився середній розмір виплат

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

15 березня 2023, 10:13 Читать на русском

Індексація пенсій 2023 року: Як збільшився середній розмір виплат

В Україні 1 березня 2023 року провели індексацію пенсій, в межах якої підвищили розміри мінімальних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1,5 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного Фонду.

В Україні 1 березня 2023 року провели індексацію пенсій, в межах якої підвищили розміри мінімальних виплат окремим категоріям пенсіонерів.
Фото: biz.nv.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки перерахували пенсій

За інформацією держструктури, з 1 березня було перераховано 10,5 млн пенсій, а середній розмір пенсійних виплат став більшим на 579 грн. За оперативними даними, середній розмір пенсії на 1 березня становив 5 219,69 грн. Якщо порівнювати із 1 січня, середній розмір пенсій зріс на 12,9% (на 597 грн).

Індексація пенсій

Як повідомляють у Пенсійному фонді, на коефіцієнт збільшення зарплати для розрахунку пенсій у розмірі 1,197 проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів України:

  • пенсії із солідарної системи — 9,0 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 грн;
  • пенсії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 998,54 грн;
  • пенсії військовослужбовців — 0,5 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 1073,56 грн.

Для 0,9 млн пенсій, призначених з 01 січня 2020 року по 3 грудня 2022 року і які не були підвищені з 1 березня 2023 року, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.

Підвищення мінімальних розмірів пенсій

Як повідомляють у Пенсійному фонді, з 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсій для:

  • 1,7 млн пенсіонерів, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію із солідарної системи та мають повний страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків — до 3120 грн; середній розмір підвищення — 385,48 грн;
  • 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військовослужбовці або постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи) — на коефіцієнт збільшення 1,197.

Також було перераховано розміри мінімальних пенсійних виплат для:

  • 0,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 років і більше, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3120 грн;
  • 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію із солідарної системи та мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, — до 3000 грн;
  • 2,1 млн пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особам з інвалідністю І групи, які отримують пенсії із солідарної системи, — до 2760,00 грн;
  • 0,3 млн інших категорій пенсіонерів що не працюють — до 2520,00 грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
hisiheb945
hisiheb945
15 березня 2023, 10:53
#
Знову привілеї за ознакою статі? Конституція для того щоб ноги витирати об неї?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає BatonUA и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами