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17 серпня 2023, 12:47 Читать на русском

«Ельдорадо» вдвічі скоротила мережу і закрила 65 магазинів. Що відбувається у компанії

Українська мережа магазинів електроніки «Ельдорадо» закрила кілька десятків магазинів з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише AIN.UA.

Українська мережа магазинів електроніки «Ельдорадо» закрила кілька десятків магазинів з початку повномасштабного вторгнення.
Фото:epravda.com.ua

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Що відбувається в компанії

До початку повномасштабного вторгнення компанія «Ельдорадо» входила до списку одних з найбільших мереж електроніки в Україні. За інформацією видання, на грудень 2021 року у компанії — 129 магазинів.

З моменту повномасштабного вторгнення ситуація різко змінилась. До кінця 2022 року число магазинів скоротилось на чотири десятки. Частина з них була зруйнована росіянами. Протягом року «Ельдорадо» навіть намагалась відкривати/відновлювати нові точки, але мова — про одиниці.

Загальне число магазинів компанії знизилось до 65 одиниць — вдвічі менше, ніж було до цього. Закриття магазинів йде весь 2023 рік. Ще у квітні виходив рекламний матеріал, де компанія вказувала про 95 магазинів, у літньому рекламному матеріалі — цифра 85 магазинів.

Згідно з інформацією, лише з початку літа компанія закрила майже 17 магазинів у таких містах:

  • Вінниця

  • Дніпро

  • Івано-Франківськ

  • Кропивницький

  • Київ

  • Вишгород

  • Подільськ

  • Полтава

  • Рівне

  • Херсон

  • Хмельницький.

З початку серпня:

  • Кропивницький / другий магазин закрили

  • Дніпро

  • Кам’янське

  • Бориспіль

  • Львів

  • Одеса / два магазини закрили

  • Чернігів.

Магазини закривають у великих торгових центрах, як, наприклад, у Respublika Park, де великі флагманські точки часто генерують високі прибутки.

У частині торгових центрів магазини мережі могли не відкритись через борг за комунальні послуги перед ТЦ: у такі моменти співробітників просто не допускали на робочі місця і магазини могли стояти закритими кілька днів.

На ринку України небагато великих гравців, відкрито говорити про конкурента вони не хочуть. Але на умовах анонімності стверджують, що у компанії почались проблеми на початку 2023 року і вона стала продавати сильно менше своїх конкурентів, що також могло призвести до закриття магазинів. Ще однією можливою проблемою називають зміни умов постачальників, які через безпекові ризики не бажають постачати до України товари без повної передплати: у компанії могло просто не виявитись такого обʼєму ліквідності.

На думку одного з контрагентів компанії — далі ставатиме лише гірше.

«Компанія не змогла/не захотіла акумулювати кошти для того, щоб розрахуватись з постачальниками за попередньо закуплений товар. Маючи борги — постачальники не готові давати нові товари під реалізацію. Відповідно — товару не вистачає, щоб заповнювати магазини і тому їх закривають. Маркетинг також скоротили, бо у ньому нема потреби — все одно немає що продавати», — підсумовує співбесідник AIN.UA.

Це цілком ймовірно, оскільки в останні кілька місяців магазини «Ельдорадо» дійсно виглядали незаповненими. Окрім того, якщо зайти на сайт магазину і взяти одну категорію, наприклад, телевізори, то моделей у наявності менше сотні, тоді як у «Фокстрот» та Comfy — у 4−6 разів більше опцій на вибір.

Ще один з учасників ринку стверджує, що у «Ельдорадо» традиційно була одна з найменших ефективностей на ринку порівняно з іншими гравцями. Після початку повномасштабного вторгнення, коли продажі впали на третину, економіка мережі перестала сходитись і компанія стала збитковою. Як наслідок — не змогла розрахуватись з постачальниками та контрагентами і далі повторилось все те, про що ми писали вище.

До цього додається й той факт, що у «Ельдорадо» є великі кредити перед банками (що цікаво — державними). Представники «Ощадбанку», який визнавали одним з найбільш інноваційних банків, а його керівника призначили головою НБУ, не розкривають, на яких умовах реструктуризовані кредити і чи виплачуються вони взагалі (це зроблено для того, аби приховати негативні показники державного банку). Мова про більш як $100 млн боргів лише по «Ельдорадо».

Зрештою, у кінцевого бенефіціара «Ельдорадо» Віктора Поліщука вистачає проблем і з іншими його активами, що також впливає на бізнес. Поліщук все тим же державним банкам мусить повертати кошти і за столичний ТЦ «Гулівер».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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0
kingcity
kingcity
17 серпня 2023, 12:53
#
«Їдем радо в «Ельдорадо» — пам`ятаю таку їхню рекламу. Здається, приїхали…
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+30
Бедный папа
Бедный папа
17 серпня 2023, 13:04
#
Wikipedia: Мережа продає численну кількість товарів, виготовлених в Росії (на заводах Радиоимпорт-Р та Телебалт) або російськими компаніями, зокрема, Redmond, що виготовляєься в Росії та Білорусі, або Elenberg, якою з 1999 року володіє російська компанія Эльдорадо.

Ві́ктор Поліщу́к Власник мереж електроніки «Технополіс» і «Ельдорадо», БЦ «Гулівер» у Києві, «Банку Михайлівського», будівельних компаній. Відомий як член «сім'ї» Януковича та неофіційний очільник Київської області, має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром і президентом РФ Дмитром Медведєвим.
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+15
Abramon
Abramon
17 серпня 2023, 13:25
#
Оце ближче до істини.
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0
XBET
XBET
17 серпня 2023, 13:39
#
Статья полная какаха, реальная причина бызнес в кацапии
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+15
nitrolog
nitrolog
17 серпня 2023, 13:45
#
Дивує тільки одне — чому досі працює тут мокшанська мережа і чому люди там купують техніку?
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0
Бедный папа
Бедный папа
17 серпня 2023, 13:59
#
У ельдорадо є величезний склад на декілька гектарів на заході України, з якого перепродають техніку всі наші патріотичні маркетплейси. Це ж вам не пісні лєпса або книжки пушкіна заборонити.
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0
kadaad1988
kadaad1988
17 серпня 2023, 13:56
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Владельцы «Эльдорада» работая как фопы лупят космические ценники, естественно они тупо проигрывают интернет магазинам и это их проблемы, закроются вообще, потребитель ничего от этого не потеряет.
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+15
Genna Smatko
Genna Smatko
17 серпня 2023, 13:56
#
А кто там что-то сейчас покупает. Та как туда попасть незаметно если военкомы стоят у входа. Одни женщины ходят, но что они там купят плойку и всё.
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