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12 вересня 2023, 8:54 Читать на русском

російська «дочка» Raiffeisen може стати «R Банком»

російський Райффайзенбанк направив 5 вересня кілька заявок до Роспатенту на реєстрацію нових товарних знаків у чорно-білому та кольоровому варіантах — «R Bank» та «R Банк», йдеться у бюлетені федеральної служби з інтелектуальної власності рф. У списку товарів і послуг, що брендуються, зазначаються застосунки, банкомати, банківські послуги, страхування. Про це пише Finclub з посиланням на російські Вєдомості.

російський Райффайзенбанк направив 5 вересня кілька заявок до Роспатенту на реєстрацію нових товарних знаків у чорно-білому та кольоровому варіантах — «R Bank» та «R Банк», йдеться у бюлетені федеральної служби з інтелектуальної власності рф.
Фото: finclub

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Що відомо

Нові логотипи представлені в чотирьох варіантах: два з найменуванням R Bank і два — R Банк. Різниця між ними, крім написання кирилицею і латиницею, є фірмовим для банку жовтого кольору навколо літери «R».

«Ми оновили один із наших існуючих логотипів та зареєстрували нову версію в Роспатенті. Це розширить можливості використання одного з наших товарних знаків», — сказав представник Райффайзенбанку.

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До цього Райффайзенбанк вже мав схожий товарний знак, зареєстрований у 2015 році — «R Connect Заходьте, відкрито!». Літера «R» також була залита фірмовим жовтим кольором. Але його термін дії закінчився 5 вересня 2023 року.

У квітні з деяких будівель у Москві почали знімати вивіски Райффайзенбанку, зокрема, велика вивіска банку зникла з даху Російської державної дитячої бібліотеки на Калузькій площі. У банку пояснили це тим, що не продовжували контракти на розміщення частини зовнішньої реклами в Москві для зниження впізнаваності.

Через тиск на австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International (RBI), чиєю «дочкою» є російський Райффайзенбанк, з боку західної влади та обіцянок самої групи про виділення російських активів, банк включає механізм «локалізації», каже керуючий партнер брендингової агенції Depot Олексій Андрєєв.

Тобто бренд де-юре дотримується санкцій та залишає росію, а де-факто не простозалишається, але й може посилити свою активність, пропонуючи нові продукти, послуги та лояльні ціни, пояснює він. При цьому локалізований бренд не стає слабшим від ребрендингу, тому перейменування Райффайзенбанку в «R Банк» не принесе будь-яких репутаційних втрат бізнесу, вважає Андрєєв: це очікуваний і вже звичний прийом.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що група Raiffeisen Bank International (RBI) планує разом із Сбербанком операцію з обміну активів в росії та Австрії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
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12 вересня 2023, 10:19
#
А чого не Z-банком?
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