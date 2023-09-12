російська «дочка» Raiffeisen може стати «R Банком»

Що відомо

Нові логотипи представлені в чотирьох варіантах: два з найменуванням R Bank і два — R Банк. Різниця між ними, крім написання кирилицею і латиницею, є фірмовим для банку жовтого кольору навколо літери «R».

«Ми оновили один із наших існуючих логотипів та зареєстрували нову версію в Роспатенті. Це розширить можливості використання одного з наших товарних знаків», — сказав представник Райффайзенбанку.

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До цього Райффайзенбанк вже мав схожий товарний знак, зареєстрований у 2015 році — «R Connect Заходьте, відкрито!». Літера «R» також була залита фірмовим жовтим кольором. Але його термін дії закінчився 5 вересня 2023 року.

У квітні з деяких будівель у Москві почали знімати вивіски Райффайзенбанку, зокрема, велика вивіска банку зникла з даху Російської державної дитячої бібліотеки на Калузькій площі. У банку пояснили це тим, що не продовжували контракти на розміщення частини зовнішньої реклами в Москві для зниження впізнаваності.

Через тиск на австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International (RBI), чиєю «дочкою» є російський Райффайзенбанк, з боку західної влади та обіцянок самої групи про виділення російських активів, банк включає механізм «локалізації», каже керуючий партнер брендингової агенції Depot Олексій Андрєєв.

Тобто бренд де-юре дотримується санкцій та залишає росію, а де-факто не простозалишається, але й може посилити свою активність, пропонуючи нові продукти, послуги та лояльні ціни, пояснює він. При цьому локалізований бренд не стає слабшим від ребрендингу, тому перейменування Райффайзенбанку в «R Банк» не принесе будь-яких репутаційних втрат бізнесу, вважає Андрєєв: це очікуваний і вже звичний прийом.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що група Raiffeisen Bank International (RBI) планує разом із Сбербанком операцію з обміну активів в росії та Австрії.