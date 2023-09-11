Чехія планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до кінця березня 2025 року

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Що відомо

Одночасно влада планує надавати біженцям, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту, фінансову підтримку під час їхнього повернення в Україну.

Уряд встановить максимальний розмір фінансової допомоги для сприяння добровільному поверненню біженців на батьківщину.

Біженці зможуть звернутися за такою допомогою лише один раз, і зробити це вони зможуть не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування завдяки тимчасовому захисту, тобто практично до кінця наступного року.

Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

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За даними чеського МВС, наразі в Чехії перебувають близько 360 тисяч осіб з тимчасовим захистом, переважну більшість становлять жінки з дітьми.