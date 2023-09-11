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11 вересня 2023, 15:45 Читать на русском

Чехія планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до кінця березня 2025 року

Уряд Чехії планує 13 вересня розглянути поправку, яка передбачає продовження статусу захисту для українських біженців до кінця березня 2025 року. Про це передає Європейська правда.

Уряд Чехії планує 13 вересня розглянути поправку, яка передбачає продовження статусу захисту для українських біженців до кінця березня 2025 року.
Фото: krymsos.com

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Що відомо

Одночасно влада планує надавати біженцям, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту, фінансову підтримку під час їхнього повернення в Україну.

Уряд встановить максимальний розмір фінансової допомоги для сприяння добровільному поверненню біженців на батьківщину.

Біженці зможуть звернутися за такою допомогою лише один раз, і зробити це вони зможуть не пізніше ніж за три місяці до закінчення права на перебування завдяки тимчасовому захисту, тобто практично до кінця наступного року.

Якщо пізніше ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії, вони повинні будуть спочатку повернути половину суми, яку їм надав чеський уряд для повернення додому.

Читайте: Греція змінила термін перебування для біженців з України

За даними чеського МВС, наразі в Чехії перебувають близько 360 тисяч осіб з тимчасовим захистом, переважну більшість становлять жінки з дітьми.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Чехія посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.

У Чехії ухвалили поправку до закону lex Ukraine, яка дозволяє біженцям з України продовжити свій тимчасовий захист ще на рік — до кінця березня 2025 року.

Джерело: Мінфін
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