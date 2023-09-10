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10 вересня 2023, 12:09 Читать на русском

До Держслужби зайнятості з початку року звернулись понад 523 тисячі громадян. Скільки знайшли роботу

За перші вісім місяців 2023 року послугами Державної служби зайнятості скористались понад 523 тисячі громадян, половина з них отримували допомогу по безробіттю. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

За перші вісім місяців 2023 року послугами Державної служби зайнятості скористались понад 523 тисячі громадян, половина з них отримували допомогу по безробіттю.
Фото: freepik.com

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Протягом січня-серпня 2023 року:

  • послугами Державної служби зайнятості скористалися понад 523 тисячі громадян, з них 395 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного;
  • допомогу по безробіттю отримували 255 тисяч осіб;
  • нове робоче місце за сприяння служби знайшли 145,5 тисячі українців, з них 103,5 тисячі — зареєстрованих безробітних.

«Незмінною залишається тенденція високого попиту у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Роботодавці шукають досвідчених трактористів, водіїв, електриків, токарів, продавців, кухарів, пекарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників», — йдеться в повідомленні.

З початку року професійне навчання проходили понад 20 тисяч безробітних, з них у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості — 11,5 тисячі слухачів.

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Найчастіше навчання проводилось за професіями:

  • продавець,
  • кухар,
  • швачка,
  • адміністратор,
  • бухгалтер,
  • касир,
  • перукар,
  • водій,
  • електрогазозварник,
  • тракторист.

Після закінчення навчання слухачі одержали документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.

Ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці отримали понад 12 тисяч громадян.

У громадських та інших тимчасових роботах брали участь понад 16,7 тис. осіб. Також Держслужба зайнятості видала 44,5 тисячі направлень для участі безробітних у суспільно корисних роботах у 19 областях України.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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