За перші вісім місяців 2023 року послугами Державної служби зайнятості скористались понад 523 тисячі громадян, половина з них отримували допомогу по безробіттю. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
До Держслужби зайнятості з початку року звернулись понад 523 тисячі громадян. Скільки знайшли роботу
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Протягом січня-серпня 2023 року:
- послугами Державної служби зайнятості скористалися понад 523 тисячі громадян, з них 395 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного;
- допомогу по безробіттю отримували 255 тисяч осіб;
- нове робоче місце за сприяння служби знайшли 145,5 тисячі українців, з них 103,5 тисячі — зареєстрованих безробітних.
«Незмінною залишається тенденція високого попиту у роботодавців на кваліфікованих робітників з інструментом та працівників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин. Роботодавці шукають досвідчених трактористів, водіїв, електриків, токарів, продавців, кухарів, пекарів, швачок, слюсарів, електрогазозварників», — йдеться в повідомленні.
З початку року професійне навчання проходили понад 20 тисяч безробітних, з них у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості — 11,5 тисячі слухачів.
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Найчастіше навчання проводилось за професіями:
- продавець,
- кухар,
- швачка,
- адміністратор,
- бухгалтер,
- касир,
- перукар,
- водій,
- електрогазозварник,
- тракторист.
Після закінчення навчання слухачі одержали документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації.
Ваучер на навчання для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці отримали понад 12 тисяч громадян.
У громадських та інших тимчасових роботах брали участь понад 16,7 тис. осіб. Також Держслужба зайнятості видала 44,5 тисячі направлень для участі безробітних у суспільно корисних роботах у 19 областях України.
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