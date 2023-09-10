В Пенсійному фонді розповіли, чи вплине допомога ООН пенсіонерам на субсидію

Малозабезпечені пенсіонери у прифронтових зонах почали отримувати допомогу від ООН. Ці виплати не впливають на розмір субсидій. Про це заявили в Пенсійному фонді України.

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У ПФУ зазначили, що порядок допомоги регулюється постановою Кабінету міністрів від 28 липня 2023 року № 781 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення».

Згідно з документом, допомога, яка надається одержувачам пенсій в рамках зазначеного проекту, не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, у тому числі субсидії.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Всесвітня продовольча програма ООН в Україні розпочала нараховувати доплати пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій і чиї пенсії не перевищують 3 000 грн.

Розмір допомоги — це сума, якої не вистачає до 3 000 грн. При цьому вона не може бути нижчою за 100 грн.

Як отримати доплату

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій вчиняти не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах.

Виплата грошової допомоги відбувається шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів.