Субсидія «в один клік»: як подати спрощену заяву (покрокова інструкція)

В Україні впроваджується експериментальний проект, який дає можливість полегшити процедуру звернення за житловою субсидією. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

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За експериментальним проєктом для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву «в один клік» (в електронній формі — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду, портал «Дія» (за наявності технічної можливості) або в паперовій формі — звернувшись до обраного сервісного центру Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або надіславши заяву на адресу органу Фонду поштою).

Як подати заяву «в один клік» через вебпортал Фонду

1. Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

3. У спливаючому вікні натискаємо кнопку «Продовжити».

4. У наступному вікні обираємо опцію «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом».

5. Заповнюємо онлайн-форму заяви: вказуємо загальну інформацію про особу, яка подає заяву (в т.ч. паспортні та адресні дані), зазначаємо реквізити банківського рахунку (у форматі ІВАN), додаємо інформацію про членів домогосподарства.

6. Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції «Додати файл», за бажанням та за наявності, додаємо скановані копії документів, які можуть визначати право на призначення субсидії (наприклад, у разі оформлення житлової субсидії за фактичним місцем проживання — копію договору оренди, довідку ВПО).

Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку, та натискаємо кнопку «Сформувати заяву».

7. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Важливо. З результатом щодо прийнятого рішення про призначення житлової субсидії можна ознайомитись у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

В Пенсійному фонді нагадали, що раніше визначений механізм звернення за призначенням субсидії з повним пакетом документів залишається чинним і за бажанням людини застосовується у звичному порядку.