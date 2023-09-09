Цьогоріч експерти виявили 28 криптовалютних мільярдерів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 вересня 2023, 16:02 Читать на русском

Цьогоріч експерти виявили 28 криптовалютних мільярдерів

У 2023 році у світі налічується 6 біткоїн-мільярдерів і 22 мільярдери, активи яких розподілені по різних криптовалютах. Про це свідчить звіт Henley & Partners, повідомляє Forklog.

У 2023 році у світі налічується 6 біткоїн-мільярдерів і 22 мільярдери, активи яких розподілені по різних криптовалютах.
Фото: pixabay.com

Читайтетелеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Аналітики також виявили 88 200 осіб, які володіють цифровими активами на суму понад $1 млн.

Згідно з дослідженням, загальна капіталізація ринку становить $1,18 трлн. При цьому понад 425 млн користувачів мають накопичення в криптовалютах.

«Біткоїн-мільйонери становлять приблизно 46% усіх криптомільйонерів і лише 27% криптомільярдерів. Ця диспропорція виникає головним чином через значні вкладення первинних інвесторів і засновників в альтернативні монети», — заявили в Henley & Partners.

В яких країнах найбільше криптомільйонерів

США лідирують за кількістю криптомільйонерів, за ними йдуть Індія, Китай та Бразилія.

Експерти стверджують, що криптовалюта являє собою «вершину торгівлі та технологій за останні три десятиліття». Вони також підкреслили її довговічність і економію, яку вона пропонує для бізнесу.

Читайте також: У JPMorgan оцінили середні витрати на майнінг біткоїна

Крім того, в Henley & Partners склали власний індекс прийняття цифрових активів. Згідно з розрахунками, перші п’ять місць посіли:

  • Сінгапур,
  • Швейцарія,
  • ОАЕ,
  • Гонконг,
  • США.

Інтерес до криптовалюти

Аналітики підкреслили, що суспільний інтерес до криптовалюти у США та Великій Британії високий, але обидві країни відстають у плані регулювання та оподаткування.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами