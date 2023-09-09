Цьогоріч експерти виявили 28 криптовалютних мільярдерів

У 2023 році у світі налічується 6 біткоїн-мільярдерів і 22 мільярдери, активи яких розподілені по різних криптовалютах. Про це свідчить звіт Henley & Partners, повідомляє Forklog.

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Аналітики також виявили 88 200 осіб, які володіють цифровими активами на суму понад $1 млн.

Згідно з дослідженням, загальна капіталізація ринку становить $1,18 трлн. При цьому понад 425 млн користувачів мають накопичення в криптовалютах.

«Біткоїн-мільйонери становлять приблизно 46% усіх криптомільйонерів і лише 27% криптомільярдерів. Ця диспропорція виникає головним чином через значні вкладення первинних інвесторів і засновників в альтернативні монети», — заявили в Henley & Partners.

В яких країнах найбільше криптомільйонерів

США лідирують за кількістю криптомільйонерів, за ними йдуть Індія, Китай та Бразилія.

Експерти стверджують, що криптовалюта являє собою «вершину торгівлі та технологій за останні три десятиліття». Вони також підкреслили її довговічність і економію, яку вона пропонує для бізнесу.

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Крім того, в Henley & Partners склали власний індекс прийняття цифрових активів. Згідно з розрахунками, перші п’ять місць посіли:

Сінгапур,

Швейцарія,

ОАЕ,

Гонконг,

США.

Інтерес до криптовалюти

Аналітики підкреслили, що суспільний інтерес до криптовалюти у США та Великій Британії високий, але обидві країни відстають у плані регулювання та оподаткування.