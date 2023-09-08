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8 вересня 2023, 19:16 Читать на русском

У JPMorgan оцінили середні витрати на майнінг біткоїна

Експерти найбільшого за розміром активів банку США JPMorgan знизили оцінку собівартості видобутку 1 біткоїна з $21 000 до $18 000. Про це повідомляє The Block.

Експерти найбільшого за розміром активів банку США JPMorgan знизили оцінку собівартості видобутку 1 біткоїна з $21 000 до $18 000.
Фото: pixabay.com

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Це сталося після перегляду Кембридзьким центром альтернативних фінансів (CCAF) методики індексу споживання електрики у майнінгу.

У CCAF визнали, що не до всього обладнання слід ставитися однаково, оскільки майнери часто переходять на нові, більш досконалі пристрої або використовують комбінацію різних машин з різною ефективністю.

Зміни цін на електроенергію матимуть менший вплив на ефективність видобутку цифрового золота, згідно з експертами банку.

«Раніше ми підрахували, що зростання або зниження витрат цього фактора на один цент за кВт·год призводить до зміни собівартості майнінгу на $4 300. Після перегляду методології ми знизили оцінку до $3 800. Після халвінгу вона автоматично подвоїться», — йдеться у звіті.

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Очікуване у квітні 2024 року скорочення винагороди майнерам удвічі за знайдений блок зробить управління витратами ще важливішим для індустрії.

На думку фахівців, подія стане стрес-тестом для зайнятих у сфері видобутку першої криптовалюти через високу чутливість до цін на електроенергію.

Джерело: Мінфін
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