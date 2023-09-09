Зеленський накладе вето на законопроєкт про електронне декларування та запропонує правки — Железняк

Президент Володимир Зеленський накладе вето на законопроєкт № 9534 про відновлення декларування та поверне документ до парламенту з пропозицією відкрити реєстр майнових декларацій чиновників одразу. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За його словами, вчора закон повністю підготували на підпис голові Верховної Ради. Після повернення з відрядження до Японії він завізує документ, і його відправлять в Офіс президента.

«За інформацією з багатьох джерел, президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу. Потім парламент десь у 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціях», — зазначив Железняк.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна рада 5 вересня підтримала відновлення електронного декларування в Україні, однак нардепи провалили голосування за поправкою № 371 — про відкриття декларацій. Її підтримали лише 199 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 голосів.