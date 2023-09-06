Засідання апеляції у справі Коломойського не відбулось

Засідання в Київському апеляційному суді щодо апеляції олігарха Ігоря Коломойського на рішення про утримання його під вартою через справу про шахрайство та відмивання коштів сьогодні, 6 вересня, не відбулось у зв'язку з відсутністю матеріалів з Шевченківського суду. Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

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Зазначається, що Коломойського, який зараз перебуває у СІЗО, до суду не доставляли.

«Завтра у Шевченківському суді буде проголошено повний текст рішення щодо обрання запобіжного заходу Коломойському. Наступне засідання відбудеться 25 вересня. До цього часу олігарх перебуватиме в СІЗО, якщо не внесе заставу в 509 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у суботу, 2 вересня, детективи СБУ разом з БЕБ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Наступного дня, 3 вересня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 500 млн грн.

При цьому адвокати олігарха заявили, що Коломойський не планує вносити заставу у понад 500 млн грн. За словами захисників Коломойського, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів по справі, тому наразі вони готують апеляцію.