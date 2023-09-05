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5 вересня 2023, 13:36 Читать на русском

Китай направить рекордні $40 мільярдів на виробництво мікрочипів — Reuters

Китай планує запустити новий державний інвестиційний фонд, який має на меті залучити близько $40 млрд для напівпровідникового сектору. Таким чином країна нарощує зусилля з метою наздогнати США та інших суперників, повідомляє Reuters.

Китай планує запустити новий державний інвестиційний фонд, який має на меті залучити близько $40 млрд для напівпровідникового сектору.
Фото: pixabay.com

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Ймовірно, це буде найбільший із трьох фондів, створених Китайським інвестиційним фондом індустрії інтегральних мікросхем, також відомим як Великий фонд.

Його мета залучити 300 млрд юанів ($41 млрд) перевищує аналогічні фонди у 2014 та 2019 роках, які, згідно зі звітами уряду, зібрали 138,7 млрд юанів та 200 млрд юанів відповідно.

Однією з основних галузей інвестицій стане обладнання для виробництва чипів.

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Президент Сі Цзіньпін уже давно заявляє про необхідність досягнення Китаєм самозабезпеченості напівпровідниками. Ця необхідність стала ще більш нагальною після того, як Вашингтон запровадив низку заходів щодо експортного контролю за останні кілька років, посилаючись на побоювання, що Пекін може використати передові чіпи для підвищення свого військового потенціалу.

У жовтні США ввели масштабний пакет санкцій, який обмежив доступ Китаю до передового обладнання для виробництва мікросхем, а союзники США Японія та Нідерланди зробили аналогічні кроки.

За словами двох джерел, новий фонд схвалили китайська влада в останні місяці. Міністерство фінансів Китаю планує внести 60 млрд юанів.

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Процес збору коштів, ймовірно, займе місяці, і не було відразу зрозуміло, коли буде запущений третій фонд або чи будуть внесені подальші зміни в план, сказали джерела.

До спонсорів двох попередніх фондів Великого фонду входять міністерство фінансів та багаті державні підприємства, такі як China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation та China Telecom.

Протягом багатьох років Великий фонд надавав фінансування двом найбільшим китайським заводам з виробництва мікросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation та Hua Hong Semiconductor, а також компанії Yangtze Memory Technologies, виробнику флеш-пам'яті та низці дрібніших компаній та фондів.

Джерело: Мінфін
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