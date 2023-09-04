США від початку великої війни заарештували за кордоном російських активів на $1 мільярд

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США наклали арешт на більш як $1 млрд приватних російських активів у інших країнах. Про це розповіла заступниця генерального прокурора США Ліза Монако в інтерв'ю CBS News.

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«Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде», — заявила вона.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture — підрозділом Мін'юсту, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх прихованих активів по всьому світу. За словами заступниці генпрокурора, ця робота спирається на широку співпрацю з іноземними партнерами.

«Ми бачимо справді безпрецедентну згуртованість міжнародної спільноти, яка об'єдналась, щоб ізолювати путінський режим, засудити його неймовірну жорстокість проти українського народу», — зазначила вона.

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KleptoCapture не лише шукає поплічників Кремля, які приховують активи, а також і тих, хто допомагає олігархам уникати санкцій.

«Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто збирається виводити російські активи, — це знак і попередження: будьте обережні з тими, з ким маєте справу, тому що ми спостерігаємо. І будуть наслідки, якщо ви допомагатимете і сприятимете ухиленню від санкцій», — заявила Монако.

Торік Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер’яхту вартістю $300 млн, яка належала олігарху Сулейману Керімову, а також затребувало конфіскації яхти вартістю $90 млн біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу.

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Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, — літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing вартістю $350 млн, зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

«Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу», — зазначила Монако.