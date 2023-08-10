В Іспанії арештували 10 літаків, 5 яхт та 357 об'єктів нерухомості російських бізнесменів

Уряд Іспанії арештував активи російських бізнесменів, які потрапили під санкції. Йдеться про 10 літаків, 5 яхт, 357 об'єктів нерухомості та 22 автомобілі. Про це повідомляє радіостанція Cadena SER з посиланням на дані департаменту національної безпеки Іспанії.

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Поміж активів, що були арештовані, знаходяться численні яхти, зокрема мегаяхта Crescent довжиною 153 метри, яка оцінюється в понад $600 млн. Її пов'язують із директором Роснєфті Ігорем Сєчіним.

Також серед затриманих яхт — Valerie, що належить голові Ростєха Сергію Чемезову, та яхта Lady Anastasia, пов'язана з гендиректором Рособоронекспорту Олександром Міхєєвим.

До переліку активів, що підлягають арешту, також увійшла приватна яхта Tango, вартість якої оцінюється у 90 млн євро. ЇЇ власником вважається Віктор Вексельберг, засновник групи Ренова. Також були заарештовані прогулянковий катер Sasha Primero та допоміжне судно Neva Primero.

Ці активи перебувають під забороною, очікуючи адміністративного рішення від компетентних органів, власники цих активів не розголошуються.

За інформацією поліції Іспанії, російські бізнесмени, які опинилися під санкціями, намагались приховати та вивезти своє майно. Наприклад, власники яхт Valerie та Tango хотіли змінити їхні назви та документацію, але їхні плани провалилися і судна затримали.

Також у лютому колишня дружина Володимира Путіна Людмила Очеретна разом із чоловіком Артуром Очеретним вирішили позбутися елітних квартир в Іспанії, оскільки побоювалися попасти під санкції ЄС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Високий суд Англії та Уельсу відхилив позов росіянина Сергія Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його 58,5-метрової супер’яхти Phi вартістю 38 млн фунтів стерлінгів ($49 млн) навесні 2022 року.