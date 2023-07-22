Суд Британії відмовився повертати російському олігарху супер'яхту за $49 мільйонів

Високий суд Англії та Уельсу в п’ятницю, 21 липня, відхилив позов росіянина Сергія Науменка, який вимагав скасувати постанову британського уряду про арешт його 58,5-метрової супер’яхти Phi вартістю 38 млн фунтів стерлінгів ($49 млн) навесні 2022 року в межах санкційного режиму. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на PA Media.

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Науменко стверджував у суді, що тодішній міністр транспорту Британії Грант Шаппс помилково розпорядився арештувати супер’яхту навесні 2022 року, оскільки він не перебував під санкціями, а арешт став «непропорційним втручанням» у його право власності.

Суддя дійшов висновку, що затримання яхти справді порушило «право власності» Науменка. Але він зазначив, що суспільний інтерес у спробі Великої Британії здійснити «якомога глибший вплив» на Росію за допомогою режиму санкцій має більше значення.

Також у рішенні вказано, що Науменко має великі статки і не стверджує, що зазнає фінансових труднощів через арешт розкішної супер’яхти.

Водночас суд підтвердив відсутність доказів того, що росіянин обіймав будь-яку політичну або урядову посаду в росії чи мав будь-який зв'язок із російським президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сергій Науменко подав позов проти уряду Великої Британії через конфіскацію його супер’яхти Phi. Він вимагав в міністерства транспорту скасувати арешт його супер’яхти та відшкодувати збитки.

У березні 2022 року судно заарештувало національне агентство у боротьбі зі злочинністю під час його участі у конкурсі World Superyacht Awards в Лондоні, який проходив у п’ятизірковому готелі Bulgari у Найтсбріджі.