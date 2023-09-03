У серпні до України надійшло понад 1 млрд куб. м газу з ЄС та Молдови

У серпні 2023 року в Україну надійшло 1,096 млрд куб. м газу з ЄС і Молдови, внаслідок чого сумарні надходження від початку року зросли до 1,884 млрд куб. м. Про це повідомляє «Оператор ГТС України».

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В останній місяць літа цього року імпорт природного газу до України склав 1,096 млрд куб. м, з яких 66% надійшло до зберігання в режимі «митний склад». За послугою short-haul з метою закачування на «митний склад» надійшло 34%. Основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами.

Лідери у транспортуванні газу

Лідерами у транспортуванні газу до України цього місяця стали:

Словаччина, з якої надійшло 611,8 млн куб. м або 56% від усіх обсягів серпня.

Обсяги з угорського напряму склали 215,9 млн куб. м (близько 20%).

З Молдови надійшло 166,9 млн куб. м (15%).

З Польщі — 98,4 млн куб. м (9%).

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«Показники імпорту природного газу в серпні свідчать, що така тенденція збережеться щонайменше і у вересні. Поки що майже всі західні точки входу в українську ГТС працюють на повну потужність: Польща використала їх у липні-серпні на 81%, Угорщина — на 89%, віртуальний реверс через Молдову — на 98%. Також є можливість наростити обсяги з боку Словаччини», — заявив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Ліппа.