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30 серпня 2023, 16:51 Читать на русском

Запаси газу в підземних сховищах ЄС максимальні за всю історію спостережень

Рівень запасів газу в сховищах Європи досяг максимального рівня на відповідну дату за історію спостережень і продовжує зростати далі. Про це свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE), повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Рівень запасів газу в сховищах Європи досяг максимального рівня на відповідну дату за історію спостережень і продовжує зростати далі.
Фото: freepik.com

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Активно продовжують формувати запаси країни, які поки що відстають від нормативу 90%, який має бути досягнутий на початок сезону відбору. Це, зокрема, Франція, Румунія та торішній аутсайдер Латвія.

Водночас країни, які перевищили показник заповненості 92% від ємності резервуарів зберігання, проводять закачування вже доволі помірними темпами.

Поточний рівень запасів сягнув 92,65% — це на 12 відсоткових пунктів вище за середній показник на ті самі дати за останні п'ять років, повідомляє Gas Infrastructure Europe.

Загалом показник запасів перебуває на максимальному рівні на відповідну дату за історію спостережень GIE.

Водночас Європейські термінали з приймання СПГ у липні працювали із середньою продуктивністю 56%, з початку серпня завантаження становить лише 50%. У перерахунку на добу серпневий імпорт СПГ може бути мінімальним з 2021 року.

Джерело: Мінфін
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