Головне за четвер: Євро в Україні до вступу до ЄС, українці помилково отримують виплати та курс валют

Чергові стрибки курсу підігрівають інтерес наших співгромадян до ідеї запровадження в Україні долара чи євро, як єдиного законного платіжного засобу. Прихильники цієї ідеї називають чимало плюсів переходу на тверду валюту. Але чи справді це допоможе вирішити проблеми українських фінансів?

Без паніки. НБУ змінив правила гри на валютному ринку: що це означає і як вплине на курс валют (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: НБУ змінив правила гри на валютному ринку, чому НБУ змінив правила обміну валюти, валютні депозити на три місяці, чого далі чекати від НБУ, що проти відпускання курсу, прогноз курсу долара та євро на період з 31 серпня по 6 вересня.

Ерік Найман: В умовах війни повного скасування валютних обмежень бути не може

Стабільності гривні поки що нічого не загрожує. Національний банк накопичує резерви та зберігає більшість валютних обмежень. Але що буде, якщо ситуація зміниться та регулятор відпустить курс у вільне плавання? Про це та багато іншого «Мінфіну» розповів Ерік Найман, український економіст, засновник та керівник інвестиційної компанії HUG'S.

У перспективі дохідність депозитів знижуватиметься — голова НБУ

Наприкінці липня НБУ знизив облікову ставку з 25% до 22%, та дав сигнал ринку про готовність знижувати її й далі. Коли і за яких умов це можливо, як це вплине на вартість депозитів і кредитів та економіку загалом, розповів Андрій Пишний, голова НБУ.

Майже 180 тисяч українців помилково отримують виплати як ВПО — Верещук

Верифікація засвідчила, що майже 180 тисяч громадян помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.