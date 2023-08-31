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31 серпня 2023, 12:03 Читать на русском

У Києві вводять нові перепустки на авто для пересування у комендантську годину

З 25 вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години. Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

З 25 вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на автомобілі для пересування містом під час комендантської години.
Фото: t.me/VA_Kyiv

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Подача заявок

Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

«Система перепусток повинна систематично оновлюватися, щоб ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади», — заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також наголосив, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються на вимогу правоохоронців чи військових.

Згідно з процедурою, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Попко нагадав мешканцям та гостям столиці, що комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану і закликав не порушувати правила.

Нагадаємо

У Києві з 26 березня 2023 року скоротилась тривалість комендантської години. Обмеження на пересування громадян діє з 00:00 до 05:00.

«Мінфін» писав, що з 1 вересня заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину — до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
tarick
tarick
31 серпня 2023, 12:37
#
На старі впав попит (всі хто хотів — вже купили), тому треба змінювати зразок?
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