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30 серпня 2023, 17:54 Читать на русском

Нова пошта збільшила чистий прибуток за пів року майже вп'ятеро

Чистий прибуток ТОВ «Нова пошта» за перше півріччя 2023 року становив 2 млрд 402,5 млн грн, що майже вп'ятеро перевищує показник першого півріччя 2022 року (483,9 млн грн). Про це йдеться в оновленій рейтинговій оцінці компанії на рівні «uaAA» від рейтингового агентства «Стандарт-Рейтинг», передає Інтерфакс-Україна.

Чистий прибуток ТОВ «Нова пошта» за перше півріччя 2023 року становив 2 млрд 402,5 млн грн, що майже вп'ятеро перевищує показник першого півріччя 2022 року (483,9 млн грн).
Фото: vctr.media

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Виручка Нової пошти за січень-червень збільшилася на 83,9% — до 16 млрд 743,8 млн грн.

Прибуток EBITDA компанії в першому півріччі 2023 року також сильно зріс — більше ніж у 2,2 раза, до 2 млрд 910,1 млн грн.

Згідно з публікацією, власний капітал Нової пошти за перше півріччя 2023 року зріс на 36,9% — до 8 млрд 918,6 млн грн, тоді як зобов'язання — лише на 12,4%, до 10 млрд 379,4 млн грн.

Зазначено, що зростання власного капіталу, як і в минулих періодах, відбулося за рахунок збільшення обсягу нерозподіленого прибутку в його структурі: за перші два квартали 2023 року він зріс на 37,1% і станом на 1 липня 2023 року його частка у власному капіталі компанії збільшилася до 99,6%.

Відповідно до інформації, дебіторська заборгованість Нової пошти в першому півріччі 2023 року зросла на 46,5% — до 3 млрд 303,6 млн грн, тоді як кредиторська — на 18,1%, до 8 млрд 592,0 млн грн, а вільні грошові кошти — на 12,6%, до 758,2 млн грн.

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Загалом активи компанії в першому півріччі цього року збільшилися на 22,5% — до 19 млрд 298,0 млн грн, а основні засоби — на 10,5%, до 7 млрд 561,7 млн грн.

У мережі ГК «Нова пошта», заснованої 2001 року, нині понад 10 тис. відділень і 14 тис. поштоматів в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

На ринку наразі перебувають в обігу два випуски облігацій компанії серій «C» і «D» номінальним обсягом по 800 млн грн кожний та процентною ставкою відповідно 24% і 23% річних кожний із погашенням у січні 2024 і 2025 рр.

Джерело: Мінфін
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