Нова пошта безкоштовно доставляє посилки для військових. Як скористатися послугою

Нова пошта доставляє посилки для військових безкоштовно, тобто власним коштом. Програмою може скористатися кожен охочий. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Що для цього потрібно

заповнити форму за посиланням;

вказати для якого підрозділу доставка;

отримати промокод.

Зазначається, що заявка буде розглянута протягом двох робочих днів.

Нова пошта наголошує, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний об'єм відправлень за ними — до 1000 кг.

Як нагадали у компанії, програма «Гуманітарна пошта України» діє з 2014 року. За цей час Нова пошта доставила власним коштом майже 1 млн посилок для військових. З початку 2023 року програмою разової допомоги Нової пошти вже скористалися 16 тис. українців та 1500 благодійних фондів і волонтерів.