Приватбанк почав продавати валюту онлайн. Як купити долари та євро в Приват24

Державний Приватбанк відновив послугу продажу валюти онлайн через Приват24. Сервіс запрацював після рішення НБУ дозволити банкам продавати населенню безготівкову валюту в обсязі 50 тис. грн на місяць. Про це повідомляє прес-служба банка.

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За словами члена правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку.

Станом на 30 серпня цей курс становить 37,45 грн за долар та 41,49 грн за євро. Продати валюту банку можна за офіційним курсом НБУ — 36,57 грн за долар та 39,51 грн за євро.

Як купити валюту в Приват24

Щоб купити валюту у Приват24 треба зайти у меню «Перекази на картки» вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти та картку в доларах чи євро, на яку буде зарахована валюта.

Якщо в клієнта немає валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно в Приват24 за кілька секунд.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ з 29 серпня послабив обмеження щодо продажу банками безготівкової валюти населенню.

Регулятор дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту в розмірі 50 000 грн без додаткових зобов'язань.

Крім того, НБУ збільшив зі 100 000 грн до 200 000 грн щомісячний ліміт на купівлю безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців, після чого цю валюту можна зняти готівкою. Операції будуть проводитися за курсом, встановленим банками.